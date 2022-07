La tablette T10 de Nokia est aussi pratique pour les poches que pour les portefeuilles

En ce qui concerne les tablettes Android abordables, peu pourraient rivaliser avec la valeur pure d’une Nokia T20. Maintenant, l’entreprise qui l’a créée essaie de distiller tout ce que nous aimons de la T20 (autonomie incroyable de la batterie, années de mises à jour garanties, prix super bas) dans un package encore plus petit et encore plus abordable.

La Nokia T10 est essentiellement l’alternative finlandaise à un Fire HD 8 Plus, exécutant la version complète d’Android 12 plutôt que le système d’exploitation trop restrictif d’Amazon. L’engagement typique de Nokia envers les nouvelles versions logicielles signifie que vous ne devriez pas non plus être laissé pour compte une fois que Google aura publié ses deux prochaines versions majeures d’Android.



L’alimentation provient d’un processeur octa-core Unisoc T606, et une batterie de 5100 mAh devrait permettre une utilisation toute la journée. Vous pouvez choisir entre 3 Go de RAM et 32 ​​​​Go de stockage intégré, ou passer à 4 Go et 64 Go respectivement pour un peu plus de marge en multitâche et plus d’espace pour les applications. Il existe un modèle Wi-Fi uniquement, ainsi qu’un modèle avec 4G intégrée.

Il y a aussi un appareil photo 8 MP à l’arrière avec autofocus et flash intégré. La webcam frontale prend même en charge le déverrouillage du visage.

Cette Nokia T10 devrait être mis en vente plus tard ce mois-ci en l’Europe, avec des prix à partir de 129 € pour la variante 3 Go/32 Go, Wi-Fi uniquement. Une couverture à rabat sur mesure sera lancée en même temps pour environ 30 €