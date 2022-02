La Surface Laptop Studio est maintenant disponible

La vedette de la grande actualisation de la gamme Surface d’octobre 2021 de Microsoft était son produit phare, la Surface Laptop Studio.

Comme la Surface Book qu’il remplace, la conception transformatrice de la Surface Laptop Studio le fait basculer sans effort entre ordinateur portable, de tablette et de divertissement, tandis que la fiche technique suggère qu’il sera suffisamment costaud pour s’attaquer à toutes les tâches, sauf les plus exigeantes.

Avec ce combo ordinateur portable-tablette, les caractéristiques sont suffisamment puissantes pour les meilleurs jeux – à condition que vous puissiez vous permettre la dépense… L’écran tactile de 14,4 pouces avec Dolby Vision possède un taux de rafraîchissement de 120 Hz, tandis qu’à l’intérieur, vous pouvez l’équiper avec jusqu’à 32 Go de RAM LPDDR4x, un processeur Intel Core i7 de 11e génération, une carte graphique pour ordinateur portable Nvidia GeForce RTX 3050 Ti et jusqu’à 2 To de SSD amovible.

Et, tout comme sur la Surface Book, il existe une conception de charnière sur mesure, connue sous le nom de Dynamic Woven Hinge. Microsoft dit qu’il est super durable et peut facilement se transformer. Nous nous attendons à ce que le clavier soit bon, comme sur les autres appareils Surface. Et comme avec la Surface Book, c’est un ordinateur portable d’abord et avant tout.

Microsoft s’attend clairement à ce que le mode Stage soit un moyen clé d’utiliser ce nouvel appareil, avec l’écran tiré sur le clavier en style stand et l’écran tactile utilisé pour le contrôle. Vous pouvez complètement rabattre l’écran pour le mode Studio (tablette). Une version mince du Surface Pen accompagne le tout clipsé magnétiquement sous le bord avant et se chargeant lorsqu’elle n’est pas utilisée.

Le Surface Laptop Studio a été annoncé aux côtés des Surface Go 3, Surface Duo 2, Surface Pro 8, Surface Pro 7+ et Surface Pro X. Nous vous proposerons très bientôt un test de la Surface Laptop Studio.