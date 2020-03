La supersportive Porsche 918 Spyder fête ses dix ans

Première supersportive à trois groupes motopropulseurs, la 918 Spyder avait fait sensation lors du Salon international de l’automobile de Genève 2010 : avec elle, Porsche a présenté le concept de la première supersportive à propulsion hybride au monde. Le prototype promettait la combinaison parfaite entre performances de course high-tech et électromobilité efficiente pour un spectre d’action particulièrement large : il s’agissait d’un concept avec des émissions de CO2 de 70 grammes par kilomètre et une consommation de 3 litres aux 100 kilomètres, mais des performances dignes d’une supersportive puisque le prototype de la 918 Spyder accélérait de 0 à 100 km/h en un peu moins de 3,2 secondes et pou- vait atteindre une vitesse de pointe de plus de 320 km/h.

“Jusqu’alors, les moteurs hybrides étaient tout sauf chargés d’émotion”, se souvient le Dr Frank- Steffen Walliser, ancien chef de projet de la 918 qui a depuis été nommé à la tête des gammes 718 et 911. “La 918 Spyder a été le véhicule qui a déclenché l’essor de la technologie hybride en course, un élément qui est devenu depuis une évidence dans les supersportives et en Formule 1”. Le concept a convaincu dès le départ et a reçu un soutien massif.

En septembre 2013 – avant même la livraison de la première 918 Spyder – la voiture de sport bat un record : la biplace de 887 ch. (652 kW) a été le premier véhicule de série à parcourir les 20,6 kilomètres du Nürburgring-Nordschleife en moins de 7 minutes. La supersportive hybride a battu le précédent record de 14 secondes et a franchi la ligne d’arrivée au bout de 6 minutes et 57 secondes exactement. Un an auparavant, un prototype proche de la production avait effectué un tour en 7 minutes et 14 secondes, un résultat sensationnel à l’époque. La 918 Spyder accélérait de 0 à 100 km/h en 2,6 secondes, et pouvait atteindre une vitesse maximale de 345 km/h et consommait 3,1 l/100 km. Un an seulement après son lancement sur le marché, tous les exemplaires de la supersportive, strictement limitée à 918 unités, étaient vendus.