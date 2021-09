La sonnette vidéo Amazon Blink est un moyen simple et peu coûteux de renforcer la sécurité à sa porte

Vous voulez une sonnette vidéo mais vous n’aimez pas la route Ring ? Amazon propose désormais une alternative sous la forme de la sonnette vidéo Blink, la première sonnette du fabricant de caméras de sécurité à domicile.

Beaucoup moins chère qu’une sonnette vidéo Ring et disponible pour une installation filaire et sans fil, cette sonnette vidéo Blink résistante aux intempéries envoie un flux 1080p avec audio bidirectionnel sur votre smartphone et est alimentée par deux piles au lithium AA qui peuvent apparemment tenir deux ans (dans les bonnes circonstances). La sonnette vidéo fonctionne à tout moment grâce à la vision nocturne infrarouge, et vous pouvez même synchroniser la sonnette avec votre carillon actuel. Elle sera accompagnée de deux accessoires : un projecteur à déclenchement par mouvement et un panneau solaire.