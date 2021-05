La Sneaker 0 de Snapchat et du Design Museum, entièrement conçue par un ordinateur

Essayer virtuellement de trainers n’est pas nouveau, mais qu’en est-il de celles créées sans l’aide d’un seul humain? C’est l’idée derrière la Sneaker 0, une chaussure AR qui est le résultat d’une collaboration entre Snapchat et le Design Museum de Londres.

Pour la concevoir, un ordinateur a joyeusement parcouru une base de données de plus de 7000 modèles de baskets différentes, anciennes et nouvelles, puis a utilisé des algorithmes d’apprentissage automatique pour étudier leurs caractéristiques. Pour compléter sa formation sneakerhead, l’ordinateur a ensuite checké les 200 chaussures de l’exposition Sneaker Unboxed: From Studio to Street, bientôt proposée par le Design Museum, regardant de près la forme, la structure, la couleur, la texture et la hauteur.

Une fois convaincu de tout connaitre, la machine a été invitée à donner naissance à la sienne, et voici donc Sneaker 0, nommé ainsi car aucun humain n’a été impliqué dans sa création.

Les utilisateurs de Snapchat peuvent essayer Sneaker 0 et ses quatre couleurs différentes par eux-mêmes en scannant un Snapcode lors de l’exposition dans leur application. Avec l’objectif AR déverrouillé, les chaussures apparaissent à l’écran et correspondent avec précision à vos pieds lorsque vous pointez l’appareil photo vers elles. A vous de voir si les as du design d’Adidas et de Nike devraient s’inquiéter d’un ordinateur tout-en-un qui leur pique leur travail en visitant cette nouvelle exposition du Design Museum.