La serrure connectée de Nuki en édition limitée blanche

Le CEO de Nuki, Martin Pansy vient de dévoiler lors d’une présentation en ligne le Power Pack plus durable et l’édition limitée White Edition de la serrure connectée de Nuki.

Le Power Pack met un terme à l’usage de piles dans la serrure connectée de Nuki. Le pack offre une capacité doublée par rapport aux piles conventionnelles AA et allonge la longévité pour atteindre douze mois avec une charge. Bien sûr, la serrure connectée et l’application préviennent avec une LED clignotante dès que le niveau de batterie descend sous les 20%. La charge se fait très simplement par le câble USB-C fourni. Intelligent : le chargement est même possible pendant le fonctionnement, tandis que le Nuki Power Pack est inséré dans la Smart Lock ! Le Power Pack sera disponible pour commande dès le mois d’octobre au prix public conseillé de 49 euros et il sera compatible avec les Smart Lock 1.0 et 2.0.



Autre atout sécurité et design : une édition limitée blanche de la Smart Lock 2.0 élégante et chic. « Grâce aux sondages réalisés auprès de nos consommateurs, nous savons qu’une variante de couleur blanche figure tout en haut de la liste de ce que les utilisateurs aimeraient avoir », a déclaré Martin Pansy. Cette édition limitée White Edition sera disponible exclusivement dans la boutique en ligne de Nuki, à partir d’octobre et dans la limite des stocks disponibles. Elle se compose de la Smart Lock 2.0, du Bridge et du Power Pack – le tout en blanc et au prix de 299 euros.