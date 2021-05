La série Prestige X résume tout ce que nous aimons dans Grado (et New York)

Avec tous ses écouteurs conçus et fabriqués à la main au siège de l’entreprise à Brooklyn, Grado est l’une des rares marques audio américaines à ne pas sous-traiter la fabrication en Extrême-Orient pour économiser quelques dollars. Cet engagement envers la tradition, associé à une qualité audio et à une esthétique des années 1950, est l’une des choses qui rend la série Prestige si attrayante – et la dernière génération de cette gamme de base vieille de 30 ans vient d’arriver. Composée de cinq modèles différents, la série Grado Prestige X propose différentes améliorations et raffinements par rapport à la série E précédente, mais le prix reste tout-à-fait raisonnable : même son produit phare, le modèle SR325x, doté d’un bandeau en cuir véritable et d’une réponse en fréquence de 18 à 24 000 Hz, est disponible pour moins de 500 €