La Samsung Premium Collection s’agrandit avec le nouvel OLED S95C

Samsung annonce la disponibilité de son nouveau TV OLED S95C, qui arbore un incroyable écran sans bord, qui laisse toute la place à l’image. Ce téléviseur est incroyablement fin (moins d’1 cm sur la totalité de la surface du TV), en partie grâce au boîtier déporté One Connect slim, qui regroupe toute la connectique du TV et son alimentation, permettant ainsi de déporter l’ensemble des câbles et des connectiques jusqu’à 15 mètres. Grâce au boîtier déporté, le TV s’intègre par ailleurs à la perfection dans tous les intérieurs.

Ce S95C est doté de la technologie QD-OLED de Samsung. Elle associe les avantages de l’OLED en matière de profondeur des noirs, de contrastes élevés, tout en bénéficiant de la luminosité et de la colorimétrie des Quantum Dots. Ensemble, ces deux technologies permettent d’obtenir des noirs purs tout en offrant des images éclatantes grâce aux 8,3 millions de pixels auto-émissifs. Le S95C est également doté d’un filtre anti-reflet pour parfaire l’immersion quel que soit l’endroit de la pièce où est installé le TV. Enfin, le taux de rafraichissement de l’écran (144 Hz) est particulièrement adapté aux attentes des joueurs.

Côté son, le S95C possède un système audio 4.2.2 de 70 W, compatible Dolby Atmos sans fil pour un son puissant, riche et enveloppant. En complément, la fonction Q-Symphony permet d’utiliser simultanément et de manière parfaitement synchronisée les haut-parleurs du TV et ceux des barres de son Q-Series. Le S95C est décliné en 3 tailles : 55’’, 65’’ et 77’’.