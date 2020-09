La Ring Always Home Cam, un mini drone de caméra de sécurité qui patrouille chez vous lorsque vous n’y êtes pas

Vous venez de vous habituer à l’idée d’avoir une caméra de sécurité contrôlée par smartphone dans votre maison ? Eh bien, maintenant Ring en propose un qui vole. La Ring Always Home Cam est exactement ce à quoi elle ressemble, un petit drone d’intérieur autonome avec une caméra. Il vole automatiquement vers des zones prédéterminées de votre maison et vous offre plusieurs points de vue, ce qui en termes de sécurité est évidemment plus utile qu’une caméra fixe qui ne peut garder un œil vigilant que sur une seule pièce. C’est un peu effrayant ? Sans aucun doute, mais il n’enregistre que lorsqu’il est en vol et bloque physiquement l’appareil photo lorsqu’il est dans sa station de chargement, auquel il revient automatiquement lorsque la batterie doit être rechargée. Wow… Aucun projet de sortie en France pour le moment, mais cette Always Home Cam coûtera 249 $ aux États-Unis.