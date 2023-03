La Redmi Watch 3 mérite le coup d’oeil

Redmi n’est pas étranger à un smartphone à prix raisonnable, mais la sous-marque Xiaomi connaît également une chose ou deux sur les appareils portables. La Redmi Watch 3 (130 €, de mi.com) est la dernière en date de la société : une smartwatch à grand écran avec une batterie tout aussi expansive, qui devrait aider même les fanatiques de fitness sérieux à s’éloigner du secteur pendant plus d’une semaine.

Elle contient un panneau d’affichage AMOLED rectangulaire de 1,75 pouces avec une luminosité maximale impressionnante de 600 nits, qui devrait très bien fonctionner sous le soleil de midi. Une résolution nette de 390 × 450 et un rapport écran / corps de 70% offrent de la place pour afficher plusieurs notifications et messages sur un seul écran, sans que des lunettes gênantes ne gênent. Un affichage permanent met également l’heure en un clin d’œil.

Le boîtier de la montre est fabriqué à partir de plastique effet métal (vous ne vous attendiez pas à une construction en aluminium dans un engin à 130 €, n’est-ce pas ?) dans un choix de couleurs noir et ivoire. Ils ont des bracelets en caoutchouc TPU assortis qui devraient faire face à des entraînements sérieux. Quiconque recherche quelque chose d’un peu plus coloré devrait choisir l’un des deux modèles en édition spéciale, qui ont des bracelets Aqua Blue et Lime GreenÀ l’intérieur, vous regardez un ensemble complet de trackers de santé, y compris la fréquence cardiaque et l’oxygène sanguin ainsi que les pas et le sommeil. Le GPS est également à bord pour cartographier vos séances d’entraînement, avec la prise en charge de cinq systèmes satellites différents, et le logiciel maison de Xiaomi propose 121 modes de sport et d’activité différents. Il détectera également automatiquement six des plus courants, vous n’avez donc même pas besoin de commencer à vous enregistrer. La natation et le surf sont même au menu, avec une étanchéité de 5 ATM.

Redmi dit que la Watch 3 devrait durer jusqu’à 12 jours avant d’avoir besoin d’être rechargée, tant que vous ne courez pas d’ultramarathons tous les jours.

Elle fera également tous les trucs habituels de la smartwatch, avec un haut-parleur et un microphone intégrés pour prendre des appels sur votre poignet au lieu de votre téléphone. Vous pouvez également choisir entre plus de 200 cadrans de montre différents via l’application compagnon.