La redingote made in France Smuggler, inspirée de Peaky Blinders

Smuggler est le seul costumier à fabriquer ses costumes en France, certifiés Origine France Garantie. Cette saison, Smuggler propose une nouvelle identité visuelle, alliant modernité et tradition. Pièce forte de la collection, la redingote de la marque française est remise au goût du jour et donne aux silhouettes citadines des hommes modernes, une touche inspirée de l’allure des Peaky Blinders.

La redingote est une pièce incontournable du vestiaire masculin. Élégante et intemporelle, cette longue veste complète un costume à la perfection, et peut se porter en toute occasion. Chez Smuggler, elle se distingue par sa fabrication française, sa coupe parfaite et ses détails soignés avec ses trois poches à rabats passepoilées.

Depuis sa création 1978, Smuggler n’a jamais cessé de se réinventer. L’intention première de la Maison est de casser le « gris » de travail et l’austérité des vêtements fonctionnels, pour redonner l’envie d’acheter un costume, une veste ou un pantalon par plaisir. Smuggler propose des lignes modernes et un grand choix de matière, mais également des associations de couleurs et des audaces surprenantes.C’est aussi la marque qui a initié le concept de «l’originalité élégante» en associant au costume traditionnel des doublures colorées et vives.

Cette redingote est disponible en vert, anthracite et bleu au prix de 990 €. Smuggler propose également à partir de 1390 € ce modèle en semi-mesure, pour laisser place à la créativité et à de nombreuses combinaisons possibles.