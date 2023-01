La Razer Kishi V2 pour Android se met à jour et prend en charge les jeux avec des commandes tactiles

Razer annonce aujourd’hui l’arrivée d’une mise à jour majeure du firmware de la manette Kishi V2 pour Android, ainsi que de son logiciel Razer Nexus.

Le nouveau mode Virtual Controller permet aux utilisateurs de la Kishi V2 pour Android d’utiliser leur manette pour jouer à des jeux avec des commandes tactiles. La manette assure le même niveau d’exigence que celle d’une console en termes de qualité des commandes et délivre une expérience de jeu optimale sur mobile.

Cette nouvelle fonctionnalité repose sur une association inédite entre la partie hardware de la manette Kishi V2 et le logiciel de l’application Razer Nexus afin d’assurer une prise en charge fiable, sécurisée et intuitive de la manette sur d’innombrables jeux intégrant des commandes tactiles.

La mise à jour incluant le mode Virtual Controller est d’ores et déjà disponible gratuitement pour les utilisateurs de la Kishi V2 via l’application Razer Nexus sur le Google Play Store. Cette fonctionnalité sera également disponible pour la Razer Edge dans le courant du premier trimestre 2023.

La manette Kishi V2 pour Android est compatible avec Razer Nexus, une application entièrement intégrée et gratuite. D’une simple pression sur le bouton, les joueurs peuvent instantanément lancer l’application Razer Nexus afin d’accéder aux jeux installés, streamer sur YouTube ou Facebook, découvrir les jeux compatibles parmi une sélection de plus de 1000 titres ou encore personnaliser les paramètres de la manette. Razer Nexus est une application optionnelle, 100 % gratuite et sans abonnement.