La première paire d’écouteurs antibruit de Skullcandy offre 19 h d’autonomie

Skullcandy a lancé sa toute première paire d’écouteurs antibruit, et ils ne semblent pas à moitié mauvais. Les Indy ANC (119,99 €) sont les premiers véritables écouteurs sans fil de la société à être dotés de la technologie Active Noise Cancelling, leur permettant de supprimer le bruit ambiant et de placer l’audio à l’avant et au centre.

Ces écouteurs offrent trois modes d’écoute uniques conçus pour la musique, les films et les podcasts, et peuvent être personnalisés avec un profil de son personnel qui peut être modifié via l’application Skullcandy. Par ailleurs, le suivi intégré Tile et la résistance à la transpiration et à l’eau IPX4 ajoutent un peu de brillance de qualité supérieure, tandis que 19 h d’autonomie de la batterie (avec ANC activé) devraient vous tenir bien plus qu’une journée. Ces écouteurs seront disponibles au prix de 119,99 € sur www.skullcandy.eu le 29 janvier.