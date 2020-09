La Petcube Cam, une caméra intelligente HD compacte qui vous aide à prendre soin de vos boules de poils

Petcube, spécialiste autoproclamée des « animaux connectés », lance une toute petite caméra domestique permettant aux propriétaires d’animaux de garder un œil sur leurs compagnons à fourrure lorsqu’ils ne sont pas là.

Les récentes mesures de confinement signifient que de nombreux animaux de compagnie se sont réhabitués au fait que leurs propriétaires soient à la maison. Et à mesure que ces restrictions de COVID-19 montent et descendent, ils pourraient facilement devenir stressés par les routines en constante évolution. C’est là que la Petcube Cam (39,99 $) entre en jeu. Cette caméra intelligente abordable, qui prend la forme d’un cube en plastique de 2,1 pouces, est capable de diffuser des vidéos 1080p nettes de jour comme de nuit grâce à un objectif grand angle de 110 degrés avec zoom numérique 8x et fonctionnalité de vision nocturne, et aidera les animaux. Les amoureux gardent un œil attentif sur leur boule de poils bien-aimée pendant ces périodes compliquées. Les utilisateurs de cette Cam peuvent même parler et entendre leur animal de compagnie 24h / 24 et 7j / 7 grâce à l’audio bidirectionnel, tandis que la prise en charge de Fuzzy Pet Health donne également accès à des consultations vétérinaires en ligne (accessibles via l’application Petcube) pour aider à apaiser les inquiétudes ou préoccupations immédiates Les propriétaires de Petcube Cam reçoivent une consultation gratuite avec l’engin. La Petcube Cam est disponible aux États-Unis. en ce moment, et, espérons-le, se rendra au Royaume-Uni dans un proche avenir.