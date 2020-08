La Nubia Watch à écran flexible a atteint son objectif Kickstarter en seulement 24 heures

Les montres intelligentes qui se contentent simplement de se connecter à votre téléphone, de compter vos pas, de vous rappeler de vous lever, de contrôler votre musique, de payer votre lait et de vous donner des nouvelles déprimantes sont tellement de la dernière décennie. Nubia pense que votre montre devrait être capable de faire toutes ces choses intelligentes, mais vous les montre sur un écran qui s’enroule en partie autour de votre poignet. La pièce maîtresse de la Nubia Watch, qui a déjà dépassé son objectif de financement initial sur Kickstarter, est sans aucun doute son écran AMOLED flexible de 4,01 pouces. Avec une résolution de 960×192, il devrait être suffisamment net pour afficher le contenu en un coup d’œil sur l’écran long – aucun défilement requis. Nubia tire le meilleur parti de tout cet espace supplémentaire avec des widgets, des fonds d’écran animés et des cadrans personnalisables. Le suivi complet, la musique via Bluetooth, le GPS et la surveillance de la fréquence cardiaque sont tous pris en charge, et vous pouvez attendre jusqu’à une semaine d’autonomie de la batterie. Nubia prévoit une livraison en octobre 2020 où que ce soit dans le monde.