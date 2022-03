La nouvelle série C de Nokia est brillante, mais à moins de 100 euros

Les C21 Plus et C2 2nd Edition sont également rejoints par de nouveaux écouteurs.

HMD Global a dévoilé deux nouveaux combinés pour sa gamme Nokia C-Series – les Nokia C21 Plus et C2 2nd Edition. Coûtant à partir de seulement 99,99 € et 74,99 €, respectivement. Ils sont fermement du côté abordable du marché et ont été construits dans un souci de durabilité.

Le C21 Plus, plus cher, atterrira avec un écran HD + en verre trempé de 6,5 pouces et une configuration à double caméra 13 MP. Une batterie de 4000 mAh promet jusqu’à deux jours d’utilisation, tandis que le déverrouillage du visage AI et un scanner d’empreintes digitales intégré assurent la sécurité. Tout cela est entassé dans un châssis métallique interne avec un indice de protection IP52, le protégeant de la poussière, de la saleté et de l’eau. Disponible fin avril en Dark Cyan et Warm Grey, il débarquera à partir de 99,99 € pour le modèle de stockage 2 Go de RAM / 32 Go. Les prix des variantes de stockage de 3 Go de RAM/32 Go et de 4 Go de RAM/64 Go de stockage doivent encore être confirmés.

Le C2 2e édition, au nom plutôt maladroit, est également fier de son châssis métallique interne durable, avec un écran plus petit de 5,7 pouces et une autonomie d’une journée également sur les cartes, et une seule caméra arrière pour les clichés. Il peut être vôtre à partir de mai, à partir de 74,99 € pour le modèle de stockage de 2 Go de RAM/32 Go, avec une variante de stockage de 3 Go de RAM/32 Go également disponible. Les deux combinés promettent une expérience Android 11 (Go Edition) sans ballonnement avec deux ans de mises à jour.

Par ailleurs, deux nouveaux accessoires ont également été annoncés : des écouteurs Nokia Clarity et Comfort. Bien que le prix reste à confirmer, le Clarity sera le modèle le plus cher, grâce à sa technologie de suppression active du bruit intégrée. Les doubles microphones avec suppression du bruit Qualcomm promettent de supprimer les bruits de fond indésirables pour des appels plus clairs, tandis que les anneaux lumineux intégrés rendent plus évident que vous avez des écouteurs pour les moments où vous préférez vraiment ne pas interagir avec qui que ce soit. La durée de vie de la batterie est également évaluée à neuf heures, avec un total de 5 heures, y compris le boîtier de charge.

En revanche, il n’y a pas grand-chose à dire sur les écouteurs Comfort, au-delà du fait qu’ils sont sans fil et, naturellement, conçus pour être confortables, avec jusqu’à neuf heures de lecture sur une seule charge.