La nouvelle Pad X8 d’Honor est une tablette polyvalente à un prix d’entrée de gamme

Honor est assez connu pour réduire les prix tout en offrant des performances solides à partir de ses appareils. Et la dernière tablette de la marque ne fait pas exception. Surnommée la Pad X8, la nouvelle tablette d’entrée de gamme d’Honor est une tablette polyvalente solide qui offre de nombreuses fonctionnalités.

Cette Pad X8 est dotée d’un design élégant et ultra-mince avec un corps en aluminium. Elle mesure seulement 7,5 mm d’épaisseur, ce qui en fait une tablette super portable que vous pouvez glisser dans votre sac. À l’avant, vous trouverez un écran FHD de 10,1 pouces avec une résolution admirable de 1920 × 1200. Vous obtiendrez plus de 16 millions de couleurs, des images haute résolution, un mode confort des yeux et même un mode lumière bleue.

À l’intérieur, vous trouverez un chipset octa-core MediaTek MT8786 avec 4 Go de RAM. C’est plus qu’assez de puissance pour vous permettre d’accomplir vos tâches quotidiennes et de jouer à des jeux légers. Tout cela est alimenté par une batterie assez grande de 5100 mAh, qui prend en charge une charge de 10 W via USB-C. Retournez-vous à l’arrière et vous obtenez un appareil photo principal 5 MP accompagnant le capteur selfie 2 MP à l’avant. Ces caméras ne sont pas quelque chose d’extraordinaire, mais vous permettront de passer à travers en un clin d’œil.

Honor a intégré deux haut-parleurs à haute amplitude dans la Pad X8 pour un son impressionnant. La marque estime qu’il peut imiter l’expérience d’un cinéma sur votre petit écran. Vous pouvez également vous attendre à trouver Bluetooth 5.1 et Magic UI 6.1 qui est alimenté par Android 12.

Envie de mettre la main sur cette nouvelle ardoise budgétaire ? Vous pouvez commander le Honor Pad X8 directement auprès de la marque. Elle est disponible dès maintenant, il n’y a donc pas de pré-commande.