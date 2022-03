La nouvelle MRG-B5000 réinvente le design de la toute première G-SHOCK

G-SHOCK dévoile le nouveau modèle de la série MR-G, la gamme premium de la marque. La nouvelle MRG-B5000 est la première montre MR-G qui reprend le design emblématique de la toute première G-SHOCK.

En reprenant le design de la DW-5000C, toute première G-SHOCK sortie en 1983, la MRG-B5000 apporte aujourd’hui un aspect brillant et une élégance remarquable en utilisant des métaux de pointe et une finition exceptionnelle.



Afin d’appliquer des finitions parfaites et un polissage subtil jusque dans les moindres recoins de la lunette composée de 25 éléments différents, G-SHOCK a développé la structure Multi-Guard. Cette nouvelle structure intègre des pièces absorbant les chocs dans la lunette afin de garantir une excellente résistance, tout en permettant d’appliquer des finitions soignées qui procurent à la montre une beauté époustouflante. Le bracelet utilise également une structure spéciale, avec des broches séparées intégrées dans chaque maillon métallique, afin de permettre un travail de précision et une finition parfaite du bracelet.

La qualité du savoir-faire des maîtres polisseurs se reflète dans les matériaux de pointe, fabriqués au Japon, utilisés pour la MRG-B5000. Le COBARION, dont la dureté est environ quatre fois supérieure à celle du titane pur et dont l’éclat est comparable à celui du platine, est utilisé pour la surface supérieure de la lunette. Le bracelet est fabriqué en DAT55G, un alliage de titane qui est à la fois environ trois fois plus solide que le titane pur et très facile à travailler, ce qui le rend résistant aux rayures et garantit une belle finition miroir durable.

Un polissage magistral et des matériaux méticuleusement sélectionnés se conjuguent pour créer une montre digne de ce design original, mais avec la qualité caractéristique de la ligne MR-G.

Sur le plan fonctionnel, la MRG-B5000 dispose d’un calibrage radiocommandé et de la connectivité Smartphone Link. La montre se connecte à l’application smartphone G-SHOCK Connected dédiée pour s’ajuster automatiquement à l’heure exacte. Elle est également équipée d’un système de charge solaire et d’un éclairage LED haute luminosité pour plus de commodité.

Comme les autres montres MR-G, la MRG-B5000 est fabriquée sur la ligne de production Premium haut de gamme de Yamagata Casio, l’usine principale de la production de montres G-SHOCK.