La nouvelle MINI Electric mosaert Edition prête pour le défilé

Fusionner deux univers que tout semble opposer – la mode et l’automobile, c’est le pari lancé par MINI et le label créatif belge mosaert. Après plusieurs semaines de teasing, MINI et mosaert dévoilent leur projet : la MINI Electric mosaert Edition.

En jeu, le souhait de prendre un tournant encore plus durable pour le constructeur automobile et l’occasion, pour le label mosaert, de sortir de piste. Afin de marquer les esprits, plusieurs voies ont été explorées par les partenaires. En fin de compte, c’est la personnalisation d’une MINI Electric 100 % électrique qui fut retenue. « Quand MINI nous a contactés pour co-créer une voiture, c’était inattendu, mais enthousiasmant, explique Coralie Barbier, styliste du collectif. C’est une marque iconique avec un héritage riche, et le lancement d’un modèle électrique collait avec notre démarche écoresponsable ».

Sur le marché de l’automobile, MINI se positionne comme une marque durable depuis ses débuts : conçue en pleine crise pétrolière (1959), elle propose des voitures familiales minimalistes qui optimisent l’espace et réduisent l’utilisation de matériaux comme de ressources. MINI est la preuve que l’on peut faire « plus avec moins » et la commercialisation du premier véhicule 100% électrique de la marque en mars 2020 s’inscrit dans cette démarche écoresponsable. « Ceux qui connaissent mosaert savent qu’il attache une grande importance à une empreinte minimale ainsi qu’à l’élégance – des qualités qui caractérisent également la marque MINI. Dès le début, les deux parties étaient sur la même longueur d’onde », précise Joachim Sas, Sales Manager de MINI Belux, à l’origine du projet.

Le design de MINI est élégant et intemporel, mais il se caractérise aussi par sa simplicité : une teinte monochrome pour la carrosserie et des variantes pour le toit. Des caractéristiques dont s’est inspiré le label mosaert. « Une édition en volume limité est une opportunité unique pour MINI. La touche mosaert a un impact très fort et renforce parfaitement le design de notre modèle MINI Electric, c’est la finition la plus exclusive de la gamme » explique Alexandre Cuvelier, Product Manager de MINI Belux.

C’est finalement le modèle MINI vert au toit blanc cassé des années 1960 qui a retenu l’attention de mosaert. Le tartan s’est alors naturellement imposé comme motif principal de la création. Ce motif se décline selon une palette de couleurs classiques : le vert British Racing Green et le jaune Energetic Yellow du logo MINI Electric. « On ne voulait pas d’une voiture kitsch, hyper chargée, difficile à assumer au quotidien », précise Luc Van Haver. Ce côté prêt-à-porter était aussi une volonté de la part de MINI.



Ce n’est pas tout. Une capsule de prêt-à-porter accompagne le lancement de la MINI Electric mosaert Edition. Dans la lignée des précédentes collections du label, les pièces sont unisexes, fabriquées en Europe, à partir de matières 100 % recyclées et/ou biologiques et disponibles en quantité limitée. Côté graphique, nous retrouvons le motif tartan assorti aux lignes de la MINI mosaert. Mais également des clins d’œil aux deux équipes : un imprimé inspiré de la Toile de Jouy, le nuage – emblème du collectif mosaert – et des couleurs douces.

La MINI Electric mosaert Edition sera disponible dès le 22 avril en 400 exemplaires. La capsule de prêt-à-porter se compose de 18 pièces unisexes, à retrouver sur l’e-shop mosaert : store.mosaert.com.

Les 120 MINI Electric mosaert Edition réservées au marché français sont disponibles au tarif de 41 800 € (hors bonus écologique).