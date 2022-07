La nouvelle ligne de montres Astro de Marloe célèbre « Un petit pas pour l’homme »

Une montre d’inspiration stellaire atterrit à l’occasion du 53e anniversaire de l’alunissage.

La marque horlogère britannique Marloe vise les étoiles avec sa dernière ligne de montres classiques. La nouvelle collection Astro est composée de quatre modèles qui célèbrent tous les voyages dans l’espace – et font leurs débuts à l’occasion du 53e anniversaire du premier atterrissage sur la Lune.

Le designer de Marloe, Gordon Fraser, a choisi la forme carrée comme un clin d’œil aux téléviseurs à rayons cathodiques sur lesquels le monde s’est branché afin de voir Neil Armstrong devenir le premier humain à marcher sur la surface lunaire.

L’horloger n’a jamais produit de montre à face carrée auparavant et a tout mis en œuvre pour ses débuts. Mis à part le mouvement de montre mécanique automatique Miyota 9039, chaque composant est sur mesure, avec un boîtier en acier inoxydable et un verre saphir. Porté quotidiennement, le mouvement continuera à fonctionner, mais peut également être remonté manuellement.

Les quatre modèles sont tous distincts et chacun reprend des éléments de conception de diverses missions spatiales. L’Aigle, nommé d’après l’atterrisseur lunaire d’Apollo 11, a une face intérieure noir de jais et un extérieur texturé radialement, compensé par un anneau de chapitre orange. La Valentina, du nom de la première femme à voyager dans l’espace en 1963, a un cadran blanc cassé et une face extérieure texturée, rehaussée de laiton.

Le chiffre onze apparaît en orange sur les modèles Futura et Hadfield, pour célébrer l’atterrissage d’Apollo 11. Le premier a une face intérieure blanche et un extérieur en nid d’abeille subtil, inspiré de l’une des scènes les plus emblématiques de 2001 : A Space Odyssey, qui est compensée par des aiguilles en acier poli. Ce dernier a été nommé d’après l’astronaute canadien Chris Hadfield – sans doute aussi célèbre pour avoir couvert “Space Oddity” de David Bowie sur sa guitare flottante que pour sa contribution à l’éducation d’une nouvelle génération sur les voyages spatiaux. Elle arbore un cadran bleu marine et des aiguilles en acier inoxydable.

Tous les quatre sont marqués d’un atterrisseur lunaire sur le dessous de la montre et d’un réticule sur le devant, destiné à imiter les photographies prises sur la lune. Les amateurs peuvent mélanger et assortir à partir d’une sélection de différentes sangles. Les matériaux en caoutchouc et en velcro ne sont pas étrangers aux voyages dans l’espace et peuvent être disponibles en plusieurs couleurs, ainsi qu’un choix de textures lisses ou en diamant.

Cette montre Marloe Astro est en vente aujourd’hui dans les designs Futura et Hadfield, directement depuis le site Web de l’entreprise. Les styles Valentina et Eagle sont en pré-commande et seront expédiés à partir de la mi-août. Les prix commencent à 425 €.

Astro