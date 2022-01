La nouvelle lampe enceinte Symfonisk d’Ikea ​​​​est un Sonos aux nuances interchangeables

C’est une rivalité de longue date dans la bataille pour la suprématie de la bibliothèque : lampe contre enceinte. L’un apporte une lueur ambiante à votre demeure, l’autre délivre des battements pour bouger vos pieds. Mais dans un monde où l’immobilier domestique est à un prix record, peu d’étagères sont assez grandes pour les deux.

N’ayez crainte, les Suédois ont la réponse : vue pour la première fois en 2019, la lampe de table Symfonisk d’Ikea ​​combine un lustre autoportant avec une enceinte Wi-Fi Sonos, dans un emballage parfaitement proportionné pour la plupart des cheminées. Et la lueur vient de recevoir une mise à niveau.

Plus lisse qu’auparavant, le Symfonisk rafraîchi offre une dose supplémentaire d’intelligence de conception Scandi : la base et l’abat-jour sont désormais des éléments séparés, de sorte que ceux qui ont un œil pour le design d’intérieur peuvent changer de veste pour s’adapter à la pièce. Expédié en blanc ou noir, le fond peut être surmonté d’un cylindre en verre sculpté ou d’un contour en maille de tissu. Et grâce à une douille E26/E27, il peut également s’associer à une plus grande gamme d’ampoules.

Comme la première édition, cette lampe de table Symfonisk dispose toujours d’un système d’enceintes Sonos Wi-Fi dans sa base, mais la nouvelle version bénéficie d’une architecture acoustique repensée. Grâce à un guide d’ondes personnalisé, le support de streaming peut produire un son supérieur sur 180 degrés, qu’il fonctionne seul ou connecté à d’autres éléments Sonos (y compris un kit Symfonisk supplémentaire).

Disponible aux États-Unis depuis octobre, la lampe enceinte Symfonisk de deuxième génération coûte 170 $), ou 190 $ en verre.

Suivra bientôt une version modifiée des enceintes d’étagère Symfonisk assortis d’Ikea, avec un matériel plus rapide et plus efficace à l’intérieur. Heureusement, le design n’a pas changé, vous pouvez donc toujours les utiliser comme étagères elles-mêmes, ce qui pourrait enfin mettre fin à la course à l’espace.