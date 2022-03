La nouvelle lampe d’extérieur d’IKEA se double d’un haut-parleur Bluetooth

IKEA est le fabricant de meubles le plus connu au monde. Le géant suédois a commencé à se lancer dans la maison intelligente au cours des dernières années, en lançant des haut-parleurs Bluetooth dans des cadres photo. Avec le dernier produit du fabricant de meubles, ils sortent cette technologie de haut-parleur… littéralement.

Si vous deviez prendre un Vappeby (un nom aussi accrocheur que toujours) et le mettre dans votre sac jaune vif, vous le prendriez probablement pour une lampe d’extérieur standard. Vous auriez tort. La nouvelle lampe d’IKEA se double en fait d’un haut-parleur Bluetooth. C’est à la fois éclairant et divertissant.

Alors, que fait le Vappeby d’IKEA ? Le plus récent ajout à la gamme de haut-parleurs Bluetooth d’IKEA est une lampe d’extérieur à LED avec haut-parleurs intégrés. Vous pouvez charger le Vappeby via USB-C pour alimenter à la fois le haut-parleur et la lumière. C’est pratique car vous n’aurez pas à vous soucier de changer l’ampoule. Cela signifie également que si vous êtes à l’extérieur et que vous manquez de jus, vous pourrez le connecter à un chargeur. Bien qu’IKEA promette 12 heures d’autonomie, la durée de vie de la batterie ne devrait donc pas être un gros problème.

En ce qui concerne la LED, vous pouvez utiliser deux modes différents, l’un plus lumineux que l’autre. IKEA promet également un son à 360 degrés à partir des haut-parleurs intégrés, vous pouvez donc placer la lampe n’importe où. Le Vappeby est livré avec une résistance à l’eau et à la poussière IP65, il est donc sans danger pour la plupart des environnements extérieurs (sauf peut-être le désert) et sous une pluie légère. Comme pour la plupart des lampes d’extérieur, vous trouverez une poignée facile à saisir sur le dessus, pour transporter ou accrocher la lampe.

IKEA s’est même associé à Spotify pour le Vappeby. La lampe du haut-parleur comprend Spotify Tap, qui vous permet de reprendre la musique de votre appareil connecté avec le bouton d’alimentation. Vous pouvez même appuyer à nouveau sur le bouton pour changer la musique en quelque chose que Spotify sélectionne en fonction de vos préférences. Plutôt pratique, non ? Bien sûr, vous pouvez toujours utiliser le haut-parleur Bluetooth pour écouter de la musique à partir de n’importe quel service de streaming sur votre appareil.

Si vous souhaitez acheter un Vappeby, vous pouvez le faire directement chez IKEA pour 59 €. Actuellement, l’appareil n’est répertorié que sur le site portugais d’IKEA, mais sera plus largement disponible en avril.

Si vous cherchez votre prochain accessoire de camping, c’est peut-être celui-ci. Une lanterne d’extérieur qui sert également de haut-parleur Bluetooth est le complément parfait à tout feu de camp ou toute tente. Les autres produits d’enceintes IKEA sonnent généralement assez bien, mais ils n’ont rien d’extraordinaire. Cette Vappeby est un produit hautement fonctionnel et pratique, sur lequel IKEA semble se concentrer avec ses haut-parleurs.