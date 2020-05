La nouvelle génération de Beosound A1 propose une meilleure autonomie et un son 360° amélioré

Bang & Olufsen rafraîchit sa gamme d’enceintes Bluetooth Beosound avec le Beosound A1 de deuxième génération (250 €). Cette enceinte améliorée est plus mince et embarque la commande vocale Alexa, apparemment une première mondiale pour une enceinte uniquement Bluetooth.

B&O annonce une autonomie améliorée de 48 h à « volume modéré » (55 dB), de 18 h en volume standard, et en a repensé les drivers audio pour obtenir un son plus clair à 360 degrés. On retrouve également un ensemble de 3 micros pour une meilleure clarté des appels lorsqu’elle est utilisée comme haut-parleur. Enfin, elle est certifiée IP67 pour l’emmener cet été sur votre plage (dynamique) préférée. Elle est étanche aux infiltrations à un mètre de profondeur pendant 30 minutes. Elle est proposée en deux coloris, Noir Anthracite et Grey Mist.