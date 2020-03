La nouvelle Fender va vous métamorphoser en guitar héro !

Fender a élargi sa gamme avec la nouvelle American Acoustasonic Stratocaster (1999 €). Un modèle hybride, mi guitare acoustique mi électrique. Cette American Acoustasonic produit des sons acoustiques métamorphes aux variations rythmiques électriques, cette guitare particulièrement polyvalente ouvre une nouvelle voie sonore.

Avec elle, permuter entre acoustique et électrique est aussi simple que d’actionner un interrupteur. Ou vous pouvez toujours opter pour un mélange entre acoustique et électrique, qui apporte le meilleur des deux mondes. Les six cordes raffinées disposent également d’un amplificateur Acoustasonic qui écoute exclusivement la table d’harmonie pour prendre en charge des styles de jeu plus percutants. Ajoutez à cela un Potentiomètre Mod pour sélectionner et mélanger les timbres et un système de résonance d’instruments à cordes (SIRS) qui contrôle le flux d’air pour fournir des harmoniques vives et une voix forte et résonnant. Entre les nuances de la Stratocaster et le ton électrique emblématique Fender, du pur bonheur…