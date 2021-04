La nouvelle Apple TV ressemble à l’ancienne – mais pas la télécommande Siri

Vous espériez une révolution Apple TV ? Dommage. L’Apple TV remaniée est identique à son prédécesseur. Heureusement, elle utilise la puce A12 Bionic apparue pour la première fois dans l’iPhone XS. Pas de pointe, mais assez pour renforcer les performances graphiques, vidéo, audio et de jeu. La petite boîte noire prend désormais en charge les vidéos HDR et Dolby Vision à fréquence d’images élevée, et AirPlay renforcé signifie que les vidéos prises sur votre iPhone 12 Pro peuvent être affichées en Dolby Vision à 60 im/s sur la nouvelle Apple TV 4K. Votre téléphone peut être associé pour aider à équilibrer correctement les couleurs de ce qui est également affiché sur votre écran.

Heureusement, la télécommande Siri a été plus complètement repensée. Vous pouvez maintenant utiliser le nouveau clickpad directionnel pour la navigation à quatre directions, utiliser un point tactile au milieu et faire tourner l’anneau extérieur du clickpad comme si vous teniez un super -iPod old-school maigre. Son bouton d’alimentation peut même éteindre votre télé.