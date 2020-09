La nouveau rivale à la Tesla signée Lucid Motors charge en un rien de temps

Et elle ira plus vite aussi. Envie d’un véhicule électrique sophistiqué, mais vous ne pouvez pas donner votre argent à Elon Musk ? Le nouvel Air de Lucid Motors (à partir de 80 000 $ US) pourrait vous plaire. Cette berline futuriste a une autonomie maximale de plus de 600 km, mais seulement 20 minutes de charge suffiront pour en parcourir plusieurs centaines. Cela signifie moins de temps branché aux stations-service et plus de temps pour tirer le meilleur parti des 1065 chevaux sous le capot, qui peut vous faire passer de 0 à 100 km/h en 2 secondes 20, avec une vitesse maximale de 380 km/h. Pour cela, vous aurez besoin de l’édition Dream à 169 000 $, qui sera le premier modèle disponible au printemps 2021, suivi des plus abordables.