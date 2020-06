La Mustang Mach-E 100% électrique va s’appuyer sur le Cloud pour estimer l’autonomie restante en temps réel

Ne pas avoir à chercher quand et où recharger son véhicule électrique est une problématique primordiale pour Ford. C’est pourquoi la toute nouvelle Mustang Mach-E est équipée d’une fonction qui permet de prévoir l’autonomie restante au conducteur, une fonctionnalité qui devient de plus en plus précise avec le temps. “Les utilisateurs de véhicules électriques doivent impérativement pouvoir se fier aux estimations d’autonomie, décrypte Darren Palmer, directeur mondial de Ford pour les véhicules électriques. Le conducteur a besoin d’être certain qu’il va bien arriver à destination, qu’il soit en voyage ou qu’il rentre chez lui après le travail. Notre nouvelle fonction d’autonomie intelligente permet aux propriétaires de Mustang Mach-E du monde entier de savoir à l’avance où en est l’autonomie, ce qui leur permet de voyager plus sereinement”.

La Mustang Mach-E 100% électrique, dont l’autonomie peut atteindre 600 km (WLTP), est le fer de lance d’une gamme de véhicules électriques Ford en pleine expansion et l’un des 18 nouveaux véhicules électrifiés que Ford introduira en Europe avant fin 2021. La fonction “Intelligent Range” de cette Mustang Mach-E permet d’estimer avec précision l’autonomie restante du SUV 100% électrique, ce qui contribue à réduire l’anxiété des utilisateurs quant au moment et à l’endroit où ils peuvent recharger leur véhicule.

L’Intelligent Range calculera l’autonomie en fonction du type de conduite et des conditions météorologiques prévues, en s’appuyant sur le Cloud pour anticiper la quantité d’électricité qui sera utilisée pour la suite du trajet. Le système de batterie du véhicule indique la quantité d’énergie disponible, tandis que le moteur renseigne la quantité d’énergie utilisée. La température extérieure, chaleur ou froid, peut avoir un impact sur l’autonomie, c’est pourquoi l’Intelligent Range prend également en compte ce facteur, en actualisant l’autonomie estimée en temps réel.

Vitesse, conduite, conditions climatiques : tout sera analysé et partagé grâce au Cloud

Les données provenant d’autres véhicules électriques Ford connectés, qui ont accepté de partager leurs informations sur la route, peuvent améliorer considérablement les estimations. Le SUV 100% électrique peut suivre la quantité d’énergie utilisée dans différentes circonstances, y compris les variations de vitesse, de terrain et de conditions climatiques. Il peut donc s’appuyer sur les informations de l’ensemble du parc de véhicules auprès de toutes les Mustang Mach-E pour améliorer les estimations d’autonomie, même pour des itinéraires et des conditions qu’un utilisateur n’a jamais rencontrés auparavant.

Si l’autonomie est affectée par un certain nombre de facteurs au début d’un voyage, les utilisateurs recevront une notification soulignant la nouvelle estimation de l’autonomie et les détails sur les raisons de la modification de l’estimation.

“Les changements dans le comportement du conducteur et l’environnement peuvent souvent avoir un impact sur l’autonomie, ce qui explique pourquoi les autres véhicules électriques connaissent souvent des ajustements d’autonomie importants”, détaille Mark Poll, responsable de l’expérience utilisateur des véhicules électriques chez Ford. “Ford exploite la puissance du Cloud pour faire des estimations encore plus précises – ce qui réduit les arrêts surprises pour la recharge et contribue à réduire le stress des utilisateurs”.