La Mi Watch de Xiaomi ne se recharge que deux fois par mois et mesure la SpO2

Oui, vous pouvez mettre une smartwatch dernier cri à votre poignet sans pour autant vous ruiner. La preuve avec cette Xiaomi Mi Watch minimaliste (129,99 €). Enfin à condition d’attendre le premier trimestre de l’an prochain (désolé pour Noël, c’est raté). Etanche, elle est livrée avec un moniteur HR, un GPS et même la possibilité de mesurer la SpO2, comme Apple. Avec 117 activités suivies, mme gardera sûrement une trace de votre activité préférée, surtout avec un bouton dédié au sport sur le côté. Dotée d’un écran AMOLED de 1,39 pouces et d’un verre 5D trempé avec une couche de revêtement anti-empreintes digitales, il est possible de l’associer avec des bracelets noir, orange, bleu marine, beige, olive ou jaune. Côté système d’exploitation, mystère pour l’instant. Mais on parle en revanche d’une autonomie de 16 jours et de plus de 100 cadrans virtuels au choix.