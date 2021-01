La Maserati MC20, élue plus belle supercar de l’année 2021

La toute nouvelle MC20, révélée au monde entier en septembre dernier lors d’un show international en Italie (le MMXX), a reçu le prix de la Plus belle Supercar de l’année 2021. Un prix reçu lors de la cérémonie digitale du Festival Automobile International. Klaus Busse, Directeur du Design chez Maserati, déclare : « Nous sommes honorés de recevoir ce prix exceptionnel, couronnant le travail de toute une équipe totalement investie autour de ce projet unique, ouvrant un nouveau chapitre dans l’Histoire de Maserati ».

Maserati est en effet aujourd’hui très fière de recevoir cette distinction pour la MC20, mélange d’élégance, de sportivité et de personnalité, un véritable chef d’œuvre stylistique, qui ouvre une nouvelle ère pour la marque au Trident. Dessinée au Centro Stile Maserati de Turin la MC20 marque le retour de Maserati sur le segment des Supercars, en alliant hautes performances, audace technologique et prouesses techniques. La MC20 est une Maserati digne de son héritage à l’efficacité aérodynamique redoutable.

Son allure unique et la pureté de ses lignes, lui offrent une âme sportive sans compromis, dotée du nouveau moteur V6 Nettuno de 630 ch qui permet de réaliser le 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes et d’atteindre une vitesse de pointe de 325 km/h. Un moteur breveté 100% Maserati, conçu, dessiné et construit entièrement par les ingénieurs de l’Innovation Lab, à Modène.

Le projet MC20 trouve l’équilibre parfait entre les opposés : le compromis idéal entre l’artisanat et l’ingénierie, les chefs-d’œuvre confectionnés à la main et l’usinage de précision. Il s’agit ici de concilier des mondes apparemment éloignés et contrastés : celui du Grand Tourisme et de la course. Dans ce projet, l’émotion et la technique s’associent. La partie supérieure de la voiture prend la forme d’une sculpture, tandis que la partie inférieure est purement technique.

La MC20 tire son caractère de ses portes en élytre uniques, non seulement superbes à regarder, mais offrant également un accès plus aisé au conducteur et aux passagers tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’habitacle. La Supercar est la première Maserati à être dotée de phares verticaux, un changement majeur dans les principes de conception de la marque. Tout aussi distinctifs sont les blocs optiques arrière larges, bas et horizontaux.

La MC20 est un modèle qui vise à véhiculer une identité typiquement italienne. Un concept de design mesuré, pure, sans excès stylistique : le design intemporel propre à tous les modèles Maserati à travers les âges. Enfin, la Maserati MC20 bénéficie du programme de personnalisation unique, baptisé Fuoriserie, qui permet de créer un modèle sur-mesure laissant ainsi s’exprimer l’audace de ses propriétaires, selon trois collections : Corse, Unica et Futura.