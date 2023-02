La Marshall Middleton améliore encore le son

Si vous êtes le genre de fan de musique qui insiste toujours pour tout monter à onze, Marshall propose une nouvelle enceinte portable qui devrait faire travailler vos tympans. Cette Marshall Middleton est essentiellement une version plus robuste de la boombox Bluetooth Emberton existante de la société, avec de la place pour des haut-parleurs supplémentaires et un réglage multidirectionnel.

Derrière le logo doré familier et la calandre entièrement noire conçue pour ressembler à un amplificateur Marshall, vous trouverez quatre pilotes individuels, alimentés par des amplis jumeaux de classe D pour une sortie totale de 60 W. À 1,8 kg, elle est facile à transporter sans avoir besoin d’une équipe de roadies, et avec sa résistance à la poussière et à l’eau IP67, aucun souci pour en faire un compagnon de festival boueux. Le tout est composé à 55% de plastique recyclé, pour minimiser son impact environnemental.

Cette enceinte utilise l’audio multidirectionnel True Stereophonic sur mesure de Marshall, qui devrait fournir un son percutant, quelle que soit la direction dans laquelle elle se trouve. Le mode Stack vous permet de relier plusieurs Middletons ensemble pour créer un mur de son. Les graves et les aigus peuvent être modifiés à la volée, soit à l’aide des boutons situés sur le dessus de l’appareil, soit de l’application compagnon pour smartphone.

Il y a une batterie assez grande à l’intérieur pour donner plus de 20 heures d’écoute à partir d’une seule charge, en fonction de la puissance. Une recharge complète devrait prendre environ quatre heures et demie via USB. Une dragonne facilite le transport, lorsque vous ne voulez pas rester attaché à un seul endroit.

Avec un prix fixé à 299 €, la Marshall Middleton cherche à rivaliser avec les enceintes Bluetooth haut de gamme comme la Bang & Olufsen Beosound A1 et la Bose SoundLink Revolve +, ainsi que la JBL Xtreme 3, plus transportable.