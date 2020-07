La marque française WE///OOVE lance VIVALDI, une gamme de téléviseurs SMART conçus pour l’extérieur

Avec la gamme d’écran extérieurs VIVALDI, transformez votre jardin en cinéma en plein air, en stade de sport ou en salle de concert à ciel ouvert.

Fort de son expérience dans les écrans miroirs et étanches, WEMOOVE lance VIVALDI, une gamme d’écrans capables de résister à toutes les conditions climatiques et capables de vous divertir à tout moment. Avant même que les évolutions récentes nous contraignent à nous recentrer sur notre univers, la maison s’est transformée années après année pour devenir aujourd’hui un bureau, une classe virtuelle, un espace de sport et dans une plus large mesure un lieu de divertissement.

Doté du système d’exploitation Android TV, les nouveaux écrans extérieurs Smart Android signés WEMOOVE permettent d’accéder à plusieurs dizaines de milliers de contenus en ligne et à la vidéo à la demande en un instant et en toute simplicité : une simple prise de courant et la connexion au réseau Wi-Fi domestique suffisent. Vous souhaitez regarder votre émission ou votre série TV préférée en replay depuis votre transat, innover et suivre la recette d’un grand chef pour épater vos convives, jouer à Ruzzle ou surfer sur le net en plein air, écouter un concert dans votre jardin, partager un événement sportif entre amis autour d’un barbecue, faire une séance de cinéma à ciel ouvert … ? A vous tout l’univers Android sur un écran de 109, 139 ou 165 cm, et ce, directement depuis votre espace extérieur, seul ou en famille.

Vous pouvez également regarder une chaine de télévision par l’intermédiaire de son application Android ou visualiser le dernier épisode de votre série préférée sur Netflix.

Cet écran au revêtement renforcé et anti-reflets affiche une image ultra lumineuse avec une résolution Ultra HD / 4K de 3840*2160 qui laisse apparaître tous les détails. Son élégant design cadre noir Frozen Black garantira une intégration et une discrétion parfaites de votre écran dans votre espace extérieur. Le tout dans une épaisseur record de moins de 9,3 cm ce qui lui confère un design similaire à un écran traditionnel.

Son processeur quatre cœurs cadencé à 1,2 GHz, combiné à une mémoire vive de 1,5 Go, permet d’afficher instantanément le contenu demandé. Il est aussi possible de télécharger un maximum d’applications et de les stocker dans la mémoire Flash de 8 Go intégrée à l’écran. Si la mémoire venait à manquer, il suffit alors d’ajouter une carte micro-SD (jusqu’à 64 Go).

Ces nouveau téléviseurs WE///OOVE sont également équipés d’un triple tuner TNT, Câble et Satellite compatible HEVC vous permettant de recevoir les chaines de la TNT ou les chaines gratuites du câble et du satellite. Vous serez par ailleurs surpris par ses haut-parleurs puissants et invisibles qui permettent de regarder une vidéo ou d’écouter votre playlist préférée en toute aisance.

Les nouveaux téléviseurs SMART de la gamme Vivaldi sont résistants aux intempéries mêmes les plus hostiles (pluie, vent, neige) grâce à leur étanchéité selon la norme IP65. Ils sont également capables de fonctionner lorsque la température est comprise entre -20°C et +50°C : en effet à l’intérieur de ces écrans un système intelligent de régulation de la température interne permet de contrôler la température et garantir un bon fonctionnement en cas de fortes chaleurs ou de températures extrêmement basses. Ils pourront donc rester toute l’année dans votre jardin, sur votre terrasse ou près de votre piscine et ce en toute sécurité si vous optez pour une accroche murale compatible en acier galvanisée conçue pour l’extérieur et équipée de notre système de verrouillage.

VIVALDI SMART Android WE///OOVE, à partir de 4999 €