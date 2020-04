La marque française d’audio de luxe Focal apporte son soutien à la Fondation de l’AP-HP

Pour aider les équipes de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) dans leur combat contre l’épidémie du Covid-19, la marque française Focal (Vervent Audio Group) et ses revendeurs partenaires reverseront pendant un mois à la Fondation de l’AP-HP 1% du prix de vente des produits Focal fabriqués en France.

Focal souhaite participer au Fonds d’urgence Covid-19 créé par la Fondation de l’AP-HP pour encourager les personnels soignants et faire avancer les recherches dans ce domaine. Du 16 avril au 16 mai, Focal et ses partenaires agrées engagés dans cette initiative* reverseront ainsi 1% de leur chiffre d’affaires réalisé sur la vente en ligne des produits Focal fabriqués en France, dans les ateliers stéphanois de la marque (produits pour la maison, l’automobile et casques audio).

L’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris, compte 39 hôpitaux dont trois centres de référence pour les maladies infectieuses (hôpital Bichat, hôpital de la Pitié-Salpêtrière, hôpital Necker-Enfants Malades).

Consultez la liste des revendeurs partenaires