La M5 CS de BMW est la voiture de série la plus puissante jamais construite

La BMW M5 CS est la quintessence de «Fast and Furious». Rapide parce que c’est la voiture de série la plus rapide et la plus puissante jamais produite par BMW, furieuse parce qu’elle est aussi la plus chère.

Oui, la BMW M5 CS vous propulsera de 0 à 100 km/h en seulement trois secondes et à une vitesse maximale 200 km/h limitée électroniquement pour votre propre bien.

Mais entrer dans ce club exclusif vous coûtera environ 150 000 euros à son arrivée au printemps. Cette BMW M5 CS embarque un moteur V8 biturbo 4,4 litres monstrueux de 635 ch, un système d’échappement avec une bande-son spécifique M et un bouton de contrôle du son M pour accentuer encore plus ces notes de moteur douces. Les freins en carbone sont de série, tout comme les pièces en fibre de carbone pour réduire le poids, une calandre fantaisie finition or et bronze, des phares laser avec un ton jaune exclusif et un choix de teintes de peinture et de finitions mates, y compris Frozen Deep Green et Brands Hatch Grey.

À l’intérieur, vous découvrirez des sièges M Carbon avec des sangles en cuir mérinos et des surpiqûres décoratives ainsi que le contour du légendaire circuit du Nürburgring imprimé sur les appuie-tête. Un écran central de 12,3 pouces traite tous vos rêves d’infodivertissement et un affichage tête haute vous permet de savoir à quel point vous êtes sur le point de risquer ces points de pénalité. Tout est également compatible avec Apple CarPlay et Android Auto. BMW a aussi des véhicules électriques super excitants prévus pour 2021. Mais en tant qu’exploit d’ingénierie es moteurs à combustion, elle est admirable, même si cela signifie faire le plein à la pompe à essence plutôt que brancher son bolide.