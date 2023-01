La Jeep Avenger voiture européenne de l’année 2023

La toute nouvelle Jeep Avenger, première Jeep 100 % électrique, a remporté le titre très convoité de Voiture Européenne de l’Année 2023.

La Jeep Avenger est la première Jeep à s’imposer dans ce prix prestigieux en 60 ans d’histoire de la compétition. L’Avenger a été présélectionnée avec six autres finalistes : les Kia Niro, Nissan Ariya, Peugeot 408, Renault Austral, Subaru Solterra / Toyota bZ4X et Volkswagen ID Buzz.

Le vainqueur du trophée a été choisi par les votes de 57 journalistes automobiles de 22 pays. Avenger a récolté 328 points et 21 meilleurs votes. Elle s’impose avec 87 points d’avance sur le deuxième. Lors du décompte des votes, 56 des 57 journalistes ont classé l’Avenger sur le podium. Le résultat a été annoncé lors d’une cérémonie au Salon de l’Automobile de Bruxelles (Belgique) vendredi dernier, le 13 janvier.

Pour Søren W. Rasmussen, nouveau président du jury de la Voiture de l’Année, « la Jeep Avenger a amplement mérité son titre de Voiture de l’Année 2023. De manière convaincante, elle reflète l’époque dans laquelle le monde de l’automobile est entré, et par son design, elle annonce le grand changement auquel la marque bien connue est confrontée. La Jeep Avenger est une véritable voiture Européenne, et ses excellentes caractéristiques font que le jury est très satisfait de ce titre de Voiture de l’Année 2023.”

“La Jeep Avenger s’est avérée être une combinaison parfaite pour la plupart des utilisations : elle est compacte et agile pour une utilisation en ville, dispose de suffisamment de puissance et de couple pour évoluer sur tout type de route, et une bonne autonomie même pour les trajets à moyenne distance. Même si elle ne mesure seulement que 4,08 mètres de long, il y a beaucoup de place à l’intérieur. C’est une voiture complète, pas qu’une citadine. Mais surtout, elle a un design qui plait”, a déclaré Alberto Sabbatini, vice-président de l’organisation Car Of The Year.



« Nous sommes honorés et fiers que ce jury distingué d’experts automobiles européens ait choisi la toute première Jeep entièrement électrique comme Voiture Européenne de l’Année 2023 », a déclaré Christian Meunier, CEO de la marque Jeep.

« C’est la première fois que Jeep est à la fois finaliste et gagnant de cette compétition et cela démontre l’importance d’Avenger en tant qu’élément clé de notre stratégie mondiale d’électrification, alors que la marque s’apprête à devenir le leader mondial des SUV zéro émission. Félicitations à tous les autres finalistes dans ce qui a été une compétition difficile. »

L’introduction de la Jeep Avenger en Europe marque le début de la prochaine phase d’électrification de Jeep avec quatre nouveaux véhicules entièrement électriques sur le marché d’ici 2025. D’ici fin 2030, les ventes européennes de Jeep seront 100% purement électriques. La nouvelle Jeep Avenger avec ses 4,08 m de long se positionne dans le segment B, le deuxième plus grand segment européen en termes de volume.

Agile, dotée de capacités et agréable à conduire, il offre des performances dynamiques grâce à son couple instantané et se distingue par son silence. Le nouveau SUV s’adresse aux personnes actives qui recherchent un véhicule aux dimensions compactes et aux caractéristiques technologiques de pointe.

Avec une autonomie électrique allant jusqu’à 400 km en cycle WLTP et plus de 550 km en ville. Un nouveau groupe motopropulseur électrique combine un moteur électrique unique de 400 volts de 115 kilowatts et 260 Nm de couple maximal et une nouvelle batterie de 54 kWh.



Présentée le 17 octobre dernier au Mondial de l’Automobile de Paris, la nouvelle Jeep Avenger a immédiatement suscité un vif intérêt et des commentaires très favorables. Les éloges ont rapidement été confirmés par l’intérêt des clients. Moins de 3 mois après l’ouverture de la pré-réservation de la 1st Edition, plus de 8.000 unités ont été vendues, dont 60% en dehors de l’Italie.

Les commandes sont maintenant ouvertes sur l’ensemble de la gamme. Avenger est disponible à un prix bien équilibré, facilitant la transition vers l’électrique. Dans les pays où des incitations gouvernementales sont en place, la nouvelle Jeep Avenger est disponible à un prix d’entrée inférieur à 30 000 €.