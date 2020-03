La Huawei Watch GT2 revient, encore plus sportive

Vous ne pouvez probablement pas faire trop d’exercices pour le moment. Mais quand tout cela sera terminé, la Watch GT 2e de Huawei sera capable de suivre vos entraînements. Des disciplines plus traditionnelles comme la course à pied et le cyclisme au skateboard, à l’escalade et au parkour, c’est définitivement un entraîneur de poignet polyvalent.

Les fonctions axées sur la forme physique comprennent également une surveillance avancée de la fréquence cardiaque, un suivi du sommeil et du stress et, pour la première fois sur une montre Huawei, une surveillance de la saturation en oxygène du sang SpO2). Toutes ces informations sont affichées sur un écran AMOLED 1,39 pouces avec la même résolution 454 x 454 que la Watch GT 2. de l’année dernière. Cette nouvelle Watch GT 2 est étanche jusqu’à 50 m et Huawei dit qu’elle tiendra deux semaines entre les charges. Elle est disponible en précommande maintenant et devrait être en vente à partir du 15 avril.