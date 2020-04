La Hi-Fi à la maison avec Triangle

Face à l’épidémie de Coronavirus, au confinement, et à la fermeture des magasins, Triangle se mobilise avec ses partenaires pour continuer de promouvoir la Haute-Fidélité et assurer les services de livraison et de conseils clients.

Dans cette période difficile, le fabricant français s’associe avec l’ensemble de ses revendeurs en France pour garantir à distance la même qualité de service et la disponibilité de l’ensemble des produits.

Plusieurs mesures ont été mise en place pour tous ceux désireux de s’équiper ou améliorer leur système chez leurs revendeurs préférés malgré la fermeture des magasins.

Triangle propose la solution livraison depuis la manufacture en direct à votre domicile. Il vous suffit pour cela de contacter votre revendeur, lui passer commande et Triangle s’occupe de vous livrer dans le strict respect des normes sanitaires. Un module de Chat a été mise en place sur le site du fabricant (trianglehifi.com) pour répondre aux questions clients que ce soit sur un produit ou sur le suivi d’une livraison.

La marque lance par la même occasion une offre commerciale intitulée « Un son Hi-Fi à la Maison », sur une sélection de produit de la gamme AIO, Elara et Esprit Ez.

Offres Multiroom

– AIO 3 : Enceinte Tout en Un Wifi/ Multiroom & Bluetooth à 399 € au lieu de 499 €

– Bundle AIO 3 + AIO C (Streamer Wifi/ Multiroom) à 499 € au lieu de 638 €

– Bundle AIO 3 + AIO PRO A50 (Amplificateur Wifi/ Multiroom) + Enceinte BR02 à 899 € au lieu de 1 198 €

Offres Haute-Fidélité

– ELARA LN05 : Enceinte Colonne à 349 € au lieu de 499 €

– TITUS EZ (Black Ash) : Enceinte Bibliothèque à 219 € au lieu de 299 €

– COMETE EZ (Black Ash) : Enceinte Bibliothèque à 299 € au lieu de 425 €

– GAIA EZ (Black Ash) : Enceinte Colonne à 499 € au lieu de 699 €

Offres HOME CINEMA

– PACK 5.0 Gaia, Heyda, Voce (Black Ash) : Enceinte Bibliothèque à 1599 € au lieu de

2450 €

Offres INTEGRATION

– SECRET ICT8 : Enceinte encastrable circulaire à 149 € au lieu de 209 €

– SECRET IWT8 : Enceinte encastrable Rectangulaire à 159 € au lieu de 219 €

Offre valable jusqu’à fin du confinement et la réouverture des magasins physiques (mi-mai selon les dernières déclarations.) Un service client 7jours / 7 sera assurée par Triangle et ses partenaires pour répondre à vos questions et maintenir l’activité dans cette période de confinement. Rendez-vous sur le site www.trianglehifi.com