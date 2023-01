La Hex League lance sa deuxième saison le 23 janvier 2023

Shaunz, personnalité phare du jeu vidéo et star #1 de TFT en Europe, commentera et diffusera la compétition sur sa chaîne.

Lyon, le 16/01/2023 – ZQSD Productions est ravie d’annoncer la reprise de la Hex League, sa compétition officielle 100% française sur le jeu Teamfight Tactics, en partenariat avec Riot Games. Cette ligue esport a pour objectif de faire briller les talents nationaux sur la scène mondiale et sera diffusée et commentée par Shaunz, le plus grand ambassadeur du jeu en Europe. La première phase de compétition se déroulera sur cinq jours de matchs à partir du 23 janvier, la grande finale aura lieu le 13 février en studio et en public.

La Hex League : une compétition 100% française

ZQSD Productions est de nouveau à la manœuvre pour l’organisation de cette deuxième saison qui verra s’affronter les plus grands joueurs et équipes françaises sur TFT, dont Aegis, Solary et Karmine Corp. Teamfight Tactics est un jeu dont la scène esport est en pleine croissance dans le monde, avec la France comme porte-étendard, dont les représentants s’affrontent régulièrement au niveau international.

La compétition réunira 16 participants qui joueront chacun cinq matchs de quatre parties. Ces matchs seront diffusés lors des cinq soirées événements de la saison régulière, commentées en direct par Shaunz et son acolyte Dokhy. De plus, trois week-ends de qualification de l’Open Tour TFT seront également organisés pour permettre au grand public de participer à la compétition. Ce premier split se conclura lors d’une finale en studio et en public à Lyon, le 13 février prochain. La billetterie ouvrira le 23 janvier, premier jour de la compétition. Attention, les places seront limitées !

Saison 2, Split 1 : un programme au top

Le premier split de la saison 2 de la Hex League commence officiellement le 23 janvier avec une première journée de compétition. Parmi les participants on retrouve notamment :

• Voltariux, de l’équipe Solary

• Magarky, Un33d et PasDeBol de la Team Aegis

• Double61, ancien champion du monde, et Canbizz de la Karmine Corp

• Et parmi les indépendants, Lescollegues qui a notamment participé aux championnats du monde 2022.

Vous pouvez retrouver toutes les explications et la présentation des joueurs dans le replay de l’émission de présentation du 14/01 :

La compétition sera streamée en live sur la chaîne de Shaunz, star #1 sur le jeu en Europe, qui commentera les différentes parties avec Dohky. Ils seront occasionnellement accompagnés, sur certains streams des joueurs de TFT Nemaides et Torlk pour commenter des match enflammés et de haut niveau !

La finale de cette première phase de compétition aura lieu à Lyon dans les studios de ZQSD Productions, en direct sur le stream de Shaunz et en public. La billetterie ouvrira sur le site officiel de la Hex League le 23 janvier avec un nombre de places très limité.