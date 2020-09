La Harley-Davidson Livewire bat des records du monde de vitesse

Angelle Sampey et le modèle LiveWire ont établi des records de vitesse dans la catégorie des machines électriques de série sur un piste de dragster le 4 septembre dernier.

Pilote de l’équipe Harley-Davidson Screamin’ Eagle/Vance & Hines, trois fois titrée dans le championnat Pro Stock Motorcycle, Angelle Sampey a délaissé sa machine de course Harley-Davidson FXDR Pro Stock pour piloter un modèle LiveWire et battre les records du monde du quart et du huitième de mile, couvrant la distance du huitième de mile en 7,017 secondes et le parcours complet du quart de mile en seulement 11,156 secondes à la vitesse de 177,59 km/h. Pour rappel, la vitesse du modèle LiveWire 2020 est limitée à 177 km/h (110 mph).

Les records ont été battus à l’occasion de runs de démonstration organisés lors des Denso Spark Plugs NHRA U.S. Nationals sur le circuit de Lucas Oil à Indianapolis. Ces records représentent une nouvelle étape dans la volonté affichée par Harley-Davidson d’être le leader de l’électrification des motos.

« Laissez-moi vous raconter ce qui est incroyable, » déclare Angelle Sampey. « C’est la première fois que je prenais le guidon de la LiveWire. » ajoute Sampey, « J’étais impatiente de l’amener sur le circuit. La LiveWire est si facile à piloter. Il suffit de tourner la poignée et elle démarre. Et elle démarre vraiment fort ! »

Angelle Sampey et les autres membres de l’équipe Harley-Davidson Screamin’ Eagle/Vance & Hines, Andrew Hines et Ed Krawiec, se sont mesurés à l’occasion de plusieurs runs sur des modèles LiveWire de série, et c’est Sampey qui s’est adjugée les meilleurs temps. Sampey est la femme pilote la plus titrée dans l’histoire des sports mécaniques avec trois titres sur le championnat Pro Stock Motorcycle (2000-2002) et 43 victoires au guidon de machines de Pro Stock.

La LiveWire Harley-Davidson est un tout nouveau modèle entièrement électrique conçu pour offrir aux pilotes des performances et une expérience moto exceptionnelles, empreintes d‘un nouveau niveau de technologie, d’une allure premium et de la réputation d’un produit Harley-Davidson. Il suffit de tourner la poignée – pas d’embrayage ni de passage de vitesse nécessaire – pour profiter des accélérations rapides offertes par le modèle LiveWire.

Comme Sampey l’a prouvé à Indy, le couple instantané proposé par le moteur Revelation H-D offre une accélération incroyable; le modèle LiveWire peut rouler de 0 à 100 km/h en 3 secondes et de 100 à 129 km/h en 1,9 secondes. Parce que le couple maximal est toujours au rendez-vous, l’accélération reste exceptionnelle quelle que soit la vitesse. Un centre de gravité optimisé, un cadre en aluminium rigide et des éléments de suspension réglables offrent au modèle LiveWire une maniabilité exceptionnelle. Bénéficiant d’une autonomie de plus de 235 kilomètres, cette moto affirme des performances optimisées pour un usage urbain.

Le moteur électrique H-D Revelation produit un minimum de vibrations, très peu de chaleur et une sonorité mesurée, offrant au pilote un confort optimal et une expérience moto unique, même sur circuit. Les pilotes possédant le permis moto peuvent bénéficier d’un essai complémentaire du modèle LiveWire chez les concessionnaires officiels LiveWire Harley-Davidson aux États-Unis, en Australie, au Canada et dans la plupart des pays européens.