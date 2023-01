LEGO Art Hokusai : La Grande Vague, un hommage créatif à l’estampe japonaise de renommée internationale.

L’une des œuvres d’art japonaises les plus reconnaissables et les plus influentes de tous les temps fait encore des vagues dans le monde entier, avec le produit LEGO® Art Hokusai : La Grande Vague. Le groupe LEGO® rend hommage à ce chef-d’œuvre mondial et à ses deux siècles d’histoire en le réimaginant sous forme de briques, offrant ainsi aux amateurs d’art et de culture japonaise l’opportunité de se plonger dans une construction relaxante, parfaite pour être exposée à la maison.

Depuis que Katsushika Hokusai a dessiné l’estampe originale de « La Grande Vague » au début des années 1830, l’image a décoré les murs de musées, inspiré des musiciens et a été reproduite dans l’art de rue ou sur de nombreux objets du quotidien dans le monde entier. L’image représente le mont Fuji, montagne emblématique du Japon, derrière une grande vague s’abattant sur des barques.

L’œuvre d’art a aujourd’hui été réimaginée par les designers du groupe LEGO dans un nouveau tableau LEGO Art de 1 810 briques, doté de plusieurs couches ainsi que d’éléments de différentes formes pour représenter le tracé et la profondeur de l’œuvre d’art originale d’Hokusai.

“Nous sommes ravis que les fans d’art et de culture japonaise aient la possibilité de plonger dans la Grande Vague emblématique, avec ce produit LEGO Art”, a déclaré Annemette Baaskjær Nielsen, designer du groupe LEGO. ” Il ne s’agit pas seulement de s’immerger dans le processus de construction, mais aussi de redécouvrir l’œuvre d’art et sa composition. Nous voulons susciter un intérêt pour l’estampe emblématique d’Hokusai et pour ses 200 ans d’histoire.”

En effet, selon l’étude “Play Well 2022”, plus d’un adulte sur 10 se sent régulièrement stressé (93%) et 80% d’entre eux cherchent de nouvelles façons de se détendre et de se relaxer. La plupart d’entre eux (92 %) souhaitent se détendre grâce à des activités liées à leurs loisirs et à leurs centres d’intérêt.

Les amateurs d’art et de construction LEGO peuvent se laisser porter par ce nouveau produit, tout en écoutant la bande sonore et en découvrant des anecdotes sur l’œuvre d’art originale dans le livret d’instructions. Le produit de 1810 briques LEGO Art Hokusai : La Grande Vague est disponible sur LEGO.com pour 99,99 €.