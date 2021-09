La GoPro Hero10 Black est une miraculeuse petite boîte 5K

Les sports extrêmes consistent à se dépasser. Pouvez-vous pédaler plus vite, patiner plus fort, vous casser plus d’os ? Depuis près de 20 ans maintenant, GoPro a pour mission similaire de toujours faire mieux – et la Hero10 Black pousse tout au max. Avec des écrans LCD à l’avant et à l’arrière pour faciliter le cadrage, elle semble à peu près identique à la Hero 9, mais la nouvelle puce GP2 rapide à l’intérieur fait passer ses prouesses de prise de vue au niveau supérieur : vous pouvez désormais capturer des vidéos jusqu’à 5,3K à 60 im/s ou 4K à 120 im/s, ou 8x au ralenti à 2,7K, tandis que les photos plafonnent à 23 MP. La stabilisation HyperSmooth 4.0 devrait maintenir même les images les plus noueuses, avec la limite d’inclinaison de l’Horizon Leveling dans l’appareil photo augmentée de 27º à 45º, il devrait donc être pratiquement impossible de filmer une mauvaise vidéo avec cette chose. Les performances en basse lumière ont également été améliorées, de sorte que vous verrez moins de bruit dans tout ce que vous filmez une fois qu’il commence à faire sombre. Bien sûr, vous ne pouvez pas passer chaque minute de la journée à être extrême, donc le Hero10 dispose également d’un mode webcam, vous pouvez donc l’utiliser pour votre réunion mensuelle du conseil d’administration sur Zoom.