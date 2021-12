La Google Pixel Watch (enfin) attendue pour 2022

La date de sortie de Google Pixel Watch enfin fixée à 2022, selon un nouveau rapport

Elle serait apparemment développée par la division matérielle Pixel de Google, distincte de la nouvelle branche Fitbit de la société – Google ayant acheté Fitbit pour 2,1 milliards de dollars plus tôt cette année. Nous ne pouvons que spéculer sur une date de sortie plus précise de Pixel Watch. Mais la conférence annuelle des développeurs Google I/O prévue pour mai 2022 pourrait être la première étape d’une révélation officielle du produit.

D’autres détails sur la Pixel Watch ? Elle comportera un moniteur de fréquence cardiaque et un suivi des pas, mais c’est assez basique et pas moins que ce à quoi on pourrait s’attendre. Nous pouvons nous attendre à voir beaucoup plus que cela, en particulier du côté des logiciels. Le but d’une montre Pixel serait essentiellement de montrer tout le potentiel de la plate-forme Wear OS de Google, de la même manière que des appareils comme le smartphone Pixel 6 Pro sont la référence en matière d appareils Android.

À bien des égards, il est surprenant qu’une montre connectée Pixel n’existe pas déjà, étant donné que Wear OS a été lancé en 2014. On pense que Google a peut-être travaillé sur un tel produit dans le passé mais l’a mis de côté à la dernière minute, l’entreprise cherchant d’abord à affiner l’idée de Wear OS avec ses partenaires. Wear OS 3, par exemple, ne fonctionne actuellement que sur les derniers appareils Samsung Galaxy Watch.