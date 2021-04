La Garmin Venu 2 peut même vous indiquer l’âge réel de votre corps

Garmin a imaginé à peu près une montre de sport pour chaque occasion. Mais si vous recherchez une véritable smart Watch polyvalente, sa nouvelle Venu 2 (399 €) tient la route.

Elle existe en deux tailles, la Venu 2 45 mm (à gauche) et la 2S 40 mm (à droite). Bien que leurs designs soient différents, ces montres sont à peu près identiques à l’intérieur. Armées de la suite habituelle de capteurs, elles mesureront des éléments tels que votre fréquence cardiaque, votre SPO2, votre respiration et votre stress, et suivront plus de 25 sports intégrés sur un écran tactile AMOLED.

Garmin a au passage amélioré le suivi du sommeil et peut désormais utiliser les données des capteurs pour vous fournir un « âge de remise en forme ”, afin que vous puissiez savoir si vous vivez dans le corps d’un enfant de 19 ou 99 ans, en plus des notifications téléphoniques habituelles, des paiements sans contact et de la prise en charge de la musique hors ligne de Spotify, Amazon et Deezer.

Le boîtier plus petit du 2S semble signifier qu’il n’y a pas autant de place pour une batterie, car elle tiendra 10 jours au lieu du 11 pour la Venu 2 en mode smart Watch, et 7 heures contre 8 en mode GPS + musique. Choisissez-en un maintenant, découvrez votre âge réel, et revenez nous le dire.