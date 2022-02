La Garmin Instinct 2 est prête pour l’aventure

Garmin a mis à jour sa gamme de montres intelligentes Instinct, qui s’adresse aux aventuriers outdoor ayant besoin d’un engin capable de résister aux éléments. Instinct 2 et Instinct 2S sont disponibles dès maintenant au prix de vente conseillé de 349,99€

Cette série Instinct 2 est disponible en deux tailles : la variante de lunette standard de 45 mm et une plus petite de 40 mm sur la nouvelle Instinct 2S. Sous le verre résistant aux rayures se trouve un nouvel écran haute résolution, et comme son prédécesseur tout aussi robuste. L’Instinct 2 reste construite selon la norme militaire 810 pour la résistance thermique et aux chocs, et est également étanche jusqu’à 100 m.

La durée de vie de la batterie, quant à elle, peut aller jusqu’à quatre semaines d’utilisation continue en mode smartwatch, et si vous optez pour l’Instinct 2 Solar, vous obtenez une autonomie pratiquement illimité à condition que vous puissiez donner à la montre jusqu’à trois heures de bon ensoleillement chaque jour.

Toutes les montres Instinct 2 offrent la suite complète de fonctionnalités de bien-être de Garmin, notamment le suivi du sommeil et le score de sommeil, ainsi que la surveillance du stress et de la fréquence cardiaque. Les applications sportives préchargées et le suivi des activités sont renforcés par une nouvelle fonctionnalité multisport qui permet aux utilisateurs de passer d’une activité à l’autre tout en continuant à afficher leur temps total et leur distance.

Les coloris proposés incluent Electric Lime, Poppy et Neo-Tropic, et la série Instinct 2 est également disponible en trois éditions spécialement conçues. La Surf peut suivre les activités de sports nautiques comme le surf, la planche à voile et le kitesurf. La Tactical offre des fonctionnalités telles que Kill Switch et Stealth Mode. Enfin, les éditions Graphite et Mist Camo vous permettent de vous fondre dans votre environnement, qu’il s’agisse de jungle ou de parking.

Et comme si toutes ces options ne suffisaient pas, vous pouvez également utiliser le programme Your Watch, Your Way de Garmin pour personnaliser votre Instinct 2 avec différents bracelets et lunettes, avec plus de 240 combinaisons de conception différentes disponibles.