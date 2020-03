La G-SHOCK aux couleurs de la British Army

G-SHOCK dévoile sa nouvelle collaboration avec la British Army : Le modèle MUDMASTER avec la structure « Carbon Core Guard ». Montre référence pour de nombreuses forces armées ou policières grâce à sa résistance mais également à ses nombreuses fonctionnalités, G-SHOCK repousse toujours les limites de la résistance et de la performance ce qui en fait l’équipement parfait pour soutenir les soldats britanniques – pendant et en dehors de leur service – partout dans le monde.

Cette nouvelle MUDMASTER conçue en collaboration avec l’armée britannique est construite pour résister aux conditions les plus difficiles. La GG-B100BA-1AER dispose d’une structure en carbone et d’une triple couche de carbone dans la lunette lui offrant une plus grande durabilité et plus de légèreté. Cette édition spéciale est habillée d’un imprimé camouflage inspiré des treillis tout-terrain l’armée britannique. De plus, le modèle possède un boîtier noir discret, spécifiquement demandé par l’armée britannique, afin de ne pas attirer l’attention lors d’opérations.

Structure Mud-resist, double couche d’acier inoxydable et insert d’une résine fine dans le boitier. Grâce à ces éléments ultra-résistants, la MUDMASTER est conçue pour éviter les dommages et la déformation due aux chocs, l’intrusion de saleté, de boue et de poussière dans le boîtier mais également d’atteindre un haut niveau d’étanchéité.

Cette montre résistera aux chocs et aux environnements les plus rudes tout en assurant un véritable confort au poignet.

Cette collaboration spéciale avec G-SHOCK MUDMASTER comprend de nouvelles fonctionnalités, y compris la technologie de localisation et le tracking d’activités. Via le Bluetooth et l’application G-SHOCK Connected, avec les fonctions spéciales suivantes : indicateur de localisation, mémoire de journal de mission, mémoire de localisation, données du lever et du coucher du soleil, indicateur des calories brûlées… Les Quad sensors de la montre regroupent quant à eux : boussole, thermomètre, altimètre/baromètre et step tracker, augmentant les capacités de la montre.

G-SHOCK GG-B100BA-1AER, 499 €