La figurine amiibo Zelda & Célestrier sortira mi juillet

À chaque légende, son origine… Les joueurs pourront bientôt découvrir ou redécouvrir le conte le plus ancestral de la saga The Legend of Zelda, lors de la sortie de The Legend of Zelda: Skyward Sword HD sur console Nintendo Switch.

La version HD de ce grand classique de l’aventure bénéficiera de performances accrues, de manipulations plus fluides, et d’une configuration de boutons inédite. Outre le jeu et l’ensemble de manettes Joy-Con aux couleurs de l’Épée de Légende et du bouclier d’Hylia, une figurine amiibo représentant Zelda – l’amie d’enfance de Link – accompagnée de son fidèle Célestrier bleu, sera disponible le 16 juillet.

L’utilisation dans le jeu de l’amiibo créera un point de contrôle pour voyager entre le ciel et le monde terrestre. Cette figurine pourra être utilisée à n’importe quel moment, lors de l’exploration du monde ou des donjons, pour créer un point de contrôle et retourner dans les airs. En plein vol, ou lors d’une visite des nombreuses îles par-delà les nuages, le fait d’appliquer à nouveau l’amiibo sur le Joy-Con droit permettra au joueur de retourner au point de contrôle précédemment créé.

La figurine amiibo Zelda & Célestrier sortira le 16 juillet, jour de la sortie du jeu The Legend of Zelda : Skyward Sword HD.