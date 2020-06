La Fender Squier Paranormal ressuscite des classiques cultes

Le fabricant de guitares Fender fait bouger les choses avec le lancement de sa nouvelle série Squier Paranormal, une gamme électrique dynamique destinée à ceux qui veulent libérer leur Jimi Hendrix intérieur sans investir un monceau d’argent dans une guitare excessivement chère. La série économique comprend six hybrides et classiques cultes – de la Slick Bass ’54 à une Offset Telecaster vintage – qui offrent plus en termes de looks que ce que le prix d’environ 400 € pourrait suggérer. A cela s’ajoute une jouabilité “transcendantale ». Un bon point de départ pour toute personne désireuse de commencer son voyage vers la célébrité avec une Fender électrique entre les doigts.