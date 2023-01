La famille Sony Walkman s’agrandit avec le nouveau NW-A306

Le lecteur multimédia haut de gamme promet une construction haut de gamme pour un son stellaire.

Sony continue de battre le drapeau des lecteurs multimédias grand public, sa dernière version étant à peu près aussi abordable que ces choses le sont maintenant. Pour les fans de musique qui ne se contentent pas de diffuser des chansons via leur smartphone, le Sony NW-A306 apporte la lecture DSD, une batterie plus grande et le port casque très important pour 400 €.

Il emprunte l’essentiel de son style aux modèles Walkman haut de gamme de Sony, y compris un cadre fraisé en aluminium et des boutons de lecture surdimensionnés sur le côté pour sauter des pistes ou augmenter le volume sans avoir à sortir d’abord l’objet d’une poche. À 113 g, c’est un peu un poids plume, avec un écran tactile de 3,6 pouces pour contrôler le système d’exploitation Android

Sony a également utilisé la même soudure par refusion sur le circuit interne, qui renonce au plomb habituel pour l’or afin de réduire les interférences électriques. L’ampli numérique S-Master HX de la société fait également son apparition, avec un support DSD natif, et une distorsion et un bruit réduits par rapport aux DAC alimentant la plupart des téléphones d’aujourd’hui.



Naturellement, il y a le Bluetooth à bord pour ceux qui veulent encore couper le cordon, avec la technologie de mise à l’échelle DSEE Ultimate pour améliorer les morceaux à faible débit. Sony a amélioré ses algorithmes cette fois-ci, promettant de plus grands avantages pour les pistes 16 bits, 44 kHz de qualité CD, même avec des codecs sans perte.

La durée de vie de la batterie a également considérablement augmenté par rapport au précédent Walkman d’entrée de gamme de Sony, avec suffisamment de puissance pour gérer 26 heures de musique en streaming ou 36 heures de lecture FLAC locale à 44 kHz. Il y a 32 Go de stockage intégré pour contenir une collection de musique de taille décente, ainsi qu’un emplacement pour carte microSD pour ajouter une capacité supplémentaire si vous avez une vaste sélection de FLAC et de MP3.

Le Sony NW-A306 sera disponible à la commande directement sur le site Web de Sony plus tard ce mois-ci, dans les couleurs noir et bleu, avec des prix à partir de 400 €.