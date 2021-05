La dernière smart Watch d’extérieur de Suunto est la plus fine et la plus résistante jamais conçue

Elle est présentée comme la montre la plus fine, la plus petite et la plus résistante jamais conçue, elle a donc déjà pris un bon départ en termes de droit de se vanter. La Suunto 9 Peak (699 € en titane) est en verre saphir et en titane grade 5, et bénéficie d’une finition étonnamment élégante, étant donné qu’elle a été conçue pour résister aux grands espaces.

Sous cet extérieur trompeusement robuste se cache une pléthore de technologies, notamment un traqueur GPS, une batterie jusqu’à 14 jours, un moniteur de fréquence cardiaque, un compteur de calories, un baromètre, un altimètre, un moniteur d’oxygène dans le sang, un suivi du sommeil et une boussole numérique. Plus de 80 modes sportifs peuvent être utilisés pour garder un œil sur tout, de la course à pied et du cyclisme au ski et à la natation en eau libre, ce dernier étant rendu possible grâce à 100 mètres de résistance à l’eau. Cette Suunto Peak 9 peut être précommandée dès maintenant et sera expédiée à compter du 17 juin.