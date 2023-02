La dernière montre hybride Vivomove Trend de Garmin passe au sans fil pour le suivi de la santé

Alors que Garmin a présenté un tas de nouvelles montres intelligentes au CES 2023, la marque n’a pas encore enlevé ses chaussures de course. Une nouvelle version de la Vivomove Trend vient d’arriver sur les étagères, regorgeant de nouvelles fonctionnalités. Rafraîchissement de la version précédente, le dernier modèle parvient à aborder à la fois le style et la substance.

La nouvelle fonctionnalité la plus notable de la Vivomove Trend de troisième génération est peut-être la recharge sans fil Qi. Cela fait de cette montre la toute première montre connectée Garmin à proposer une recharge sans fil. C’est une avancée par rapport aux autres montres, qui utilisent souvent une rondelle qui n’est pas compatible avec d’autres appareils.

Une autre caractéristique remarquable de la dernière Vivomove Trend de Garmin est le visage dynamique. En tant que smartwatch hybride, l’appareil ressemble à une montre ordinaire, avec un affichage LED sous les mains normales. Mais sur le dernier modèle, les aiguilles de la montre s’éloignent assez élégamment, ce qui vous permet de visualiser facilement les informations affichées. Parlez d’une montre pour bouger!

Parmi les autres nouvelles fonctionnalités, citons l’ajout de Garmin Pay, la propre offre de paiement NFC de la marque, la notation du sommeil et un altimètre barométrique. L’écran conserve les mêmes LED sous le cadran, mais se superpose à votre smartphone pour le GPS. Garmin estime que le Vivomove Trend durera cinq jours sur sa batterie – moins que les Garmins plus chers, mais plus que l’Apple Watch Ultra. Attendez-vous à trouver un suivi du cycle menstruel, des capteurs d’oxygène sanguin, un suivi du stress et toutes les autres fonctionnalités de santé auxquelles vous êtes habitué.