La dernière imprimante Instax de Fuji se la joue IA

La gamme de micro-imprimantes Fuji ” propose une nouvelle forme carrée. L’Instax Square Link se situe à mi-chemin entre l’Instax Mini Link 2 et l’Instax Link WIDE, sortant des photos 1,5 fois plus grandes que les impressions Instax Mini de la taille d’une carte de crédit.

Cette imprimante compatible avec les téléphones est plus facile à utiliser que jamais, avec l’application compagnon de Fuji transformant un instantané à l’écran en une photo physique en environ douze secondes. Elle vous permettra de faire preuve de créativité avec des modèles, des autocollants et des effets numériques avant d’appuyer sur le bouton d’impression, et il y a un choix de modes de couleur Instax Rich et Instax Natural, selon que vous vouliez les couleurs les plus percutantes ou un truc plus rétro.

Le mode collage qui a fait ses débuts avec l’Instax Mini Link 2 plus tôt cette année fait également un retour, vous permettant de faire exploser un seul cliché sur jusqu’à neuf images. D’autres mises à niveau basées sur des applications incluent un mode de réalité augmentée, qui intègre un code QR sur chaque impression. Le scanner avec un smartphone peut révéler des effets de texte, des griffonnages, des animations et d’autres extras. Un nouveau mode Instax Connect vous permet de partager des versions numériques d’impressions Instax via l’application vers n’importe quel appareil connecté, avec d’autres utilisateurs de Square Link capables de l’imprimer eux-mêmes plus tard.

La batterie intégrée devrait être bonne pour environ 100 impressions avant de devoir être rechargée – à ce moment-là, vous devrez probablement également chercher votre carte de crédit. L’Instax Square Link devrait être mis en vente au prix de 149,99 €, directement auprès de Fujifilm ou de tous les détaillants et détaillants habituels. Les fans de photos instantanées pourront en choisir une à partir du 16 novembre, en Ash White ou Midnight Green.